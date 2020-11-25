Усіх учасників інциденту поліцейські встановили.

У рівненських групах у соцмережах з'явилось відео жорстокої бійки дівчат-підлітків.

Читайте такожВ Харкові підлітки підпалили будинок заради розваги, мешканців довелось евакуювати (відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

«Тягала за волосся, повалила на землю і добивала руками та ногами… Дівчата гамселили одна одну просто біля школи», – говориться у сюжеті.

Зокрема, 12-річна дівчина била опонентку і руками, і ногами. Бо, мовляв, та розпускала про неї плітки.

Бійка дівчат-підлітків: подробиці поліції

Як повідомили у поліції, компанія дівчат різного віку 22 листопада домовилась зустрітись біля школи, адже дві учениці мали з’ясувати стосунки. Під час словесної перепалки одна з присутніх підбурила головних учасниць конфлікту до бійки.

Вони спочатку шарпалися, а потім 12-річна рівнянка повалила на землю 16-річну і почала наносити удари руками по голові та ногами по тілу. В цей час всі події знімала на телефон 23-річна жителька Рівного, яка в подальшому опублікувала відео у соцмережі.

Наступного дня неповнолітня звернулась до лікарні, де медики у неї діагностували забої плеча, шийного відділу та коліна.

Усіх учасників інциденту поліцейські встановили. За фактом нанесення легкого тілесного ушкодження слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України.

Відомо, що 12-річну дівчину, ученицю 7-го класу, виховує бабуся. Матір проживає окремо зі співмешканцем. І навчання дитини, і поведінка – на низькому рівні.

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Автор: Катерина Шварц