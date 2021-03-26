Усього правоохоронці вилучили 170 кг ювелірних виробів і 1 тис. 300 кг бурштину.

В СБУ заявили про блокування діяльності міжнародного угруповання контрабандистів бурштину та вилучення кількох партій "сонячного каменю" на понад 11 млн грн.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

"Під час обшуків за місцями проживання та у виробничих приміщеннях зловмисників загалом було виявлено майже 1 тис. 300 кг бурштину різних фракцій, понад 170 кг готових виробів, технологічне обладнання для обробки бурштину, комп’ютерну техніку та чорнову бухгалтерію із доказами протиправної діяльності", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, документування протиправної діяльності групи правоохоронці розпочали у вересні минулого року. За цей час вони встановили контрабандний канал та особи його організаторів.

"Для нелегального вивезення обробленої продукції за кордон учасники групи використовували "маршрути" через аеропорти "Бориспіль" і "Львів", а також сервіси міжнародної пошти за підробленими товарно-супровідними документами", - зазначили в СБУ.

Правоохоронці встановили, що незаконний бізнес організував громадянин однієї з країн Південного Кавказу. До нього він залучив, зокрема сімох мешканців Рівненської області, які скуповували нелегально видобутий бурштин.

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З частини придбаної продукції зловмисники виготовляли ювелірні прикраси на замовлення іноземних клієнтів. Для обробки каменю вони використовували виробничі потужності одного з приватних підприємств в області.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 240-1 (незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину) Кримінального кодексу України на вилучене майно був накладений арешт. Вирішується питання щодо повідомлення підозр учасникам угруповання.

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Автор: Наталя Нічишина