В СБУ заявили про блокування діяльності міжнародного угруповання контрабандистів бурштину та вилучення кількох партій "сонячного каменю" на понад 11 млн грн.
Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.
"Під час обшуків за місцями проживання та у виробничих приміщеннях зловмисників загалом було виявлено майже 1 тис. 300 кг бурштину різних фракцій, понад 170 кг готових виробів, технологічне обладнання для обробки бурштину, комп’ютерну техніку та чорнову бухгалтерію із доказами протиправної діяльності", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, документування протиправної діяльності групи правоохоронці розпочали у вересні минулого року. За цей час вони встановили контрабандний канал та особи його організаторів.
"Для нелегального вивезення обробленої продукції за кордон учасники групи використовували "маршрути" через аеропорти "Бориспіль" і "Львів", а також сервіси міжнародної пошти за підробленими товарно-супровідними документами", - зазначили в СБУ.
Правоохоронці встановили, що незаконний бізнес організував громадянин однієї з країн Південного Кавказу. До нього він залучив, зокрема сімох мешканців Рівненської області, які скуповували нелегально видобутий бурштин.
Читайте такожНа Житомирщині поліцейські затримали автомобіль з 700 кілограмами бурштину
З частини придбаної продукції зловмисники виготовляли ювелірні прикраси на замовлення іноземних клієнтів. Для обробки каменю вони використовували виробничі потужності одного з приватних підприємств в області.
У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 240-1 (незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину) Кримінального кодексу України на вилучене майно був накладений арешт. Вирішується питання щодо повідомлення підозр учасникам угруповання.
Вас також можуть зацікавити новини
- На Закарпатті затримали автобус зі 100 кілограмами бурштину, який везли до ЄС (фото)
- На Рівненщині "чорні" копачі бурштину намагалися купити посаду в поліції за $1 мільйон (фото, відео)
- З України намагалися вивезти майже 300 кг контрабандного бурштину
- У Рівненській області поліція почала "бурштинові рейди"
- Топази, берил, кварц: в Україні розкрили схему незаконного видобутку дорогоцінного каміння (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram