Любителі екстремальних мандрівок подорожували горами і не помітили елементи прикордонної інфраструктури.

Чеські байкери незаконно перетнули український кордон. Як повідомила Державна прикордонна служба України, двох чоловіків на мотоциклах без документів виявив прикордонний наряд ДПСУ під час патрулювання українсько-румунської ділянки кордону.

З’ясувалось, що байкери є громадянами Чехії, а територією Румунії вони здійснювали мотоподорож.

"На елементи прикордонної інфраструктури, якими облаштована ділянка, подорожні уваги не звернули. Тому в ході екстремальної мандрівки горами незчулися, як потрапили на територію України", - зазначають прикордонники.

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Громадян повернули до Румунії в порядку реадмісії.

Кордон України та Румунії - новини

Як повідомляв УНІАН, від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну близько 11 тисяч українських чоловіків нелегально перейшли кордон із Румунією. Про це у травні заявив представник прикордонної поліції Румунії Флорін Коман.

Як писало видання The Economist, останнім часом Україна посилила охорону ділянки кордону вздовж річки Тиса, тому контрабандисти переорієнтовують маршрути для ухилянтів через гори.

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