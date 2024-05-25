На Закарпатті двоє ухилянтів напали на прикордонника, відібрали в нього зброю і втекли в Румунію.
Як повідомляє журналіст Віталій Глагола, інцидент стався на ділянці ВПС "Ділове" - ВІПС "Богдан". Прикордонний наряд, який реагував на спрацювання сигнальної міни, зазнав нападу з боку порушників кордону.
"Після виявлення 2 чоловіків поблизу кордону прикордонник здійснив два попереджувальні постріли у повітря. Однак, замість того, щоб зупинитися, порушники напали на прикордонника та відібрали у нього пістолет "Форт 12 Р", - пише Глагола.
Він додав, що порушники здійснили п'ять пострілів у бік прикордонника, але, на щастя, не влучили.
"Порушникам із зброєю прикордонника вдалось втекти. На момент прибуття підмоги порушники вже перетнули державний кордон України", - зазначив журналіст.
Він додав, що наразі триває розслідування цього інциденту.
Інциденти з ухилянтами на кордоні
Раніше повідомлялося, що прикордонник застрелив чоловіка під час його спроби незаконно перетнути кордон з Румунією.
Під час переслідування втікача військовослужбовці здійснили кілька попереджувальних пострілів із табельної зброї. Згодом вони виявили тіло чоловіка з кульовим пораненням голови.
За даними румунських прикордонників, за час війни їхній кордон нелегально перейшли 11 тисяч українських чоловіків.
17 травня у Тисі на кордоні з Румунією виявили два тіла ухилянтів - це 30 та 31 потопельник з початку війни.