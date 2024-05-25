Із викраденої зброї порушники здійснили п'ять пострілів у бік прикордонника, але, на щастя, не влучили.

На Закарпатті двоє ухилянтів напали на прикордонника, відібрали в нього зброю і втекли в Румунію.

Як повідомляє журналіст Віталій Глагола, інцидент стався на ділянці ВПС "Ділове" - ВІПС "Богдан". Прикордонний наряд, який реагував на спрацювання сигнальної міни, зазнав нападу з боку порушників кордону.

"Після виявлення 2 чоловіків поблизу кордону прикордонник здійснив два попереджувальні постріли у повітря. Однак, замість того, щоб зупинитися, порушники напали на прикордонника та відібрали у нього пістолет "Форт 12 Р", - пише Глагола.

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Він додав, що порушники здійснили п'ять пострілів у бік прикордонника, але, на щастя, не влучили.

"Порушникам із зброєю прикордонника вдалось втекти. На момент прибуття підмоги порушники вже перетнули державний кордон України", - зазначив журналіст.

Він додав, що наразі триває розслідування цього інциденту.

Інциденти з ухилянтами на кордоні

Раніше повідомлялося, що прикордонник застрелив чоловіка під час його спроби незаконно перетнути кордон з Румунією.

Під час переслідування втікача військовослужбовці здійснили кілька попереджувальних пострілів із табельної зброї. Згодом вони виявили тіло чоловіка з кульовим пораненням голови.

За даними румунських прикордонників, за час війни їхній кордон нелегально перейшли 11 тисяч українських чоловіків.

17 травня у Тисі на кордоні з Румунією виявили два тіла ухилянтів - це 30 та 31 потопельник з початку війни.

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