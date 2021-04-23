Користувачі соцмереж обурені відео з Instagram, на якому Вікторія порушує правила дорожнього руху.

З настанням теплої погоди на дорогах країни з’являються не тільки дорожні працівники, а й мажори на своїх швидких тачках.

Проте в наш час сховатись від телекамер їм дуже складно, йдеться в сюжеті "Секретних матеріалів".

Читайте такожУ Львові легковик вилетів на тротуар та на швидкості збив жінку (відео)"Мажорна їзда по нічному Києву. Це на червоний світлофор їде чиновниця Київської обласної ради. А по самому Хрещатику вона їздить з виїздом на суцільну подвійну смугу та із забороненими крякалками. Можливо, про таку їзду ніхто б і не дізнався. Але ж Вікторія Саріджа, вона ж спеціаліст відділу з питань комунальної власності Київської облради, хизується цим у своєму Instagram. За нашими даними, ця дівчина часто порушує", - розповіли журналісти програми.

Користувачі соцмереж обурені відео з Instagram, на якому власниця елітного авто показово проїхала на червоний сигнал світлофора.

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Автор: Ольга Робейко