До оборудок із державними коштами причетні, зокрема, посадовці Пенсійного фонду.

На Харківщині Служба безпеки України викрила чиновників, які привласнили 5 млн грн, призначених для виплат пенсій жителям з ОРДЛО.

Як повідомляє прес-центр СБУ, слідство встановило, що до оборудок із державними коштами причетні посадовці Пенсійного фонду та банку.

"Зловмисники, користуючись службовим становищем, вносили недостовірні відомості до бази даних. Зокрема, вони змінювали інформацію про виплати пенсій особам, що перебувають на тимчасово окупованих територіях. Далі спільники оформлювали банківські картки і отримували на них кошти. Все це відбувалося без відома самих пенсіонерів, частина з яких, можливо, уже померла", - йдеться в повідомленні.

Читайте також"Нікому не потрібна": у Черкаській області з річки витягли бабусю, яка хотіла втопитися (фото)За інформацією СБУ, така схема діяла упродовж кількох років. За попередніми висновками фахівців, зловмисникам вдалось привласнити приблизно 5 млн грн.

Під час обшуків співробітники СБУ вилучили незаконно оформлені банківські картки та чорнову документацію, яка підтверджує багатомільйонні оборудки із соціальними виплатами.

Двом учасникам оборудки повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 (шахрайство) та ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин) Кримінального кодексу України.

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Автор: Світлана Макринська