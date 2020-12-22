Судячи з усього, відеозвернення було записано ввечері 21 грудня.

Опубліковано відеозвернення Андрія Рачка, який повалив ханукію в Києві. У записі він заявив, що живий, але переховується.

Відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі Об'єднаної єврейської общини України.

Читайте такожЩе одна ханукія спаплюжена в Києві (фото)У ролику чоловік каже, за ним полювали 10 співробітників СБУ, а ще була "швидка", яка переслідувала його і "хотіла одягнути гамівну сорочку".

"Змушений переховуватися. Додому потрапити не можу, тому що біля будинку постійно хтось перебуває. Без телефона, без грошей, намагаюся не показуватися", - говорить він.

Судячи з усього, відеозвернення було записано ввечері 21 грудня. Водночас Андрій заявив, що ті люди, яких називали представниками єврейської общини й звинувачують у погрозах його матері — не мають до цього відношення.

Нагадаємо, 10 грудня на Контрактовій площі Києва 36-річний чоловік «вчинив хуліганські дії щодо одного з релігійних символів єврейської общини».

Водночас у Telegram-каналі Об'єднаної єврейської общини України повідомляється, що зловмисник - житель столиці Андрій Рачок. У соцмережі він опублікував відео, як повалив ханукальний світильник.

Рачок повідомив, що так показує приклад, "яким способом потрібно поводитися з чужинцями, які займаються узурпацією влади, окупацією територій, геноцидом", повалив ханукію, а потім заявив "Українці - ми сила, жидам могила".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН