Особа чоловіка встановлена, цуценя нібито забрала до себе дівчина.

У Києві шкуродер жорстоко побив собаку, а потім викинув його на вулицю замерзати.

Відповідний запис опублікував Telegram-канал "Київ Оперативний". Те, що відбувається в під'їзді, зняла камера відеоспостереження. Читайте такожУ Львівській області підлітки запхали собаку в мішок і жорстоко побили

"На вул.Бульварно-Кудрявська неадекватний чоловік побив і викинув цуценя. Особу встановлено, цуценя шукають", - йдеться у повідомленні.

Чоловік спочатку тримав тварину на повідку і завдавав ударів ногами. Потім він викинув собаку на вулицю і залишив на морозі.

Поліція допитала шкуродера, приїхали зоозахисники. Собаку нібито забрала дівчина.

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Яке покарання передбачено в Україні за жорстоке поводження з тваринами

В статті 89 кодексу України Про адміністративні правопорушення йдеться, що жорстоке поводження з тваринами — знущання з них, завдання побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які заподіяли тварині фізичний біль, страждання і не спричинили тілесних ушкоджень, каліцтв або загибелі, залишення тварин напризволяще, в тому числі порушення правил утримання тварин.

Ці дії тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров’я.

Ті ж дії, вчинені стосовно двох і більше тварин, або групою осіб, або особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення, пропаганда жорстокого поводження з тваринами тягнуть за собою накладення штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров’я.

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Автор: Ольга Робейко