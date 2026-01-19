У Гренландії зростають продажі засобів виживання через побоювання військових дій, - CNN

Жителі Гренландії розкуповують в магазинах туристичні плити, сухі та сублімовані продукти через нестабільну ситуацію.

Власники магазинів у столиці Гренландії Нууку розповіли, що останнім часом значно зріс продаж спорядження для виживання, оскільки місцеві жителі стурбовані військовими діями та іншими формами нестабільності, повідомляє CNN.

Кілька власників магазинів повідомили виданню, що розкуповуються туристичні плити, сухі продукти тривалого зберігання та ліофілізовані страви, тобто, продукти, з яких видалено воду методом сублімації.

Жителі столиці Гренландії Нуук також висловилися сьогодні агентству Reuters, що проти захоплення острову Сполученими Штатами Америки.

"Я думаю, що (президент США Дональд Трамп, - прим. ред) втратив розум. Я сподіваюся, що незабаром у США з'являться більш розумні люди, які скажуть йому: "Ні, ні, ні, це не спрацює"", - заявив прокурор Ларс Педерсен.

Видання зазначає, що пенсіонер Єнс К'єльдсен поділяє подібні почуття. Він висловив думку, що президент США Дональд Трамп "справді з'їхав з глузду або вже давно втратив розум".

"Це трохи нагадує розпещену дитину, яка постаріла. І він думає, що може... налякати людей. Він не може налякати гренландців. Ми не боїмося. Ми будемо боротися до кінця і ніколи не здамося. І ми дуже раді, що у нас є (такі) хороші союзники", - додав К'єльдсен.

Медсестра Ліза Йоргенсен сказала, що Трамп "знову, знову і знову" погрожує острову.

"У нас є багато союзників, і зараз вони активізуються і приїжджають сюди, до Гренландії, солдати, але й лідери починають... активізуватися і підтримувати нас", - поділилася Йоргенсен з виданням Reuters.

Плани США на Гренландію: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нових торговельних тарифів для країн, які не підтримують ідею переходу Гренландії під контроль США. Європейські лідери назвали такі дії економічним шантажем і загрозою єдності НАТО. Трамп пригрозив, що вже з лютого поточного року запроваджується 10-відсоткове імпортне мито для низки європейських країн. Більше того, він не виключив, що мито може зрости якщо країни не погодяться на те. щоб США придбали Гренландію.

Також ми писали, що колишній генсек НАТО і колишній прем'єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен зазначив, що очільник Білого дому використовує щодо Гренландії таку саму риторику, яку використовують "бандити" з Росії та Китаю, яких він мав би контролювати. Расмуссен припустив, що таким чином Трамп відволікає увагу від "реальних загроз", як війна Росії проти України. Президент США пригрозив, що може застосувати військову силу проти союзника по НАТО - Данії в разі її відмови віддати під контроль США Гренландію.

