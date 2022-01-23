Жінка намагалася вдертися до приміщення, проте охоронці її не пускали.

На Житомирщині дивна жінка без одягу, лише в одній білизні, "штурмувала" клуб. Вона намагалася зайти до приміщення, проте охоронці тримали двері.

За інформацією Telegram-каналу "Всевидяще Око", інцидент трапився у місті Чуднів.

"У місті Чуднів самка богомолу спіймала передоз та пропонувала клієнтам безкоштовний "стриптизик". Комусь з клієнтів це навіть сподобалося, проте охорона такий хід чомусь не оцінила", - йдеться у повідомленні.

На відео можна помітити, що жінка у білизні поводилася доволі агресивно. Вона намагалася вдертися до приміщення та щось голосно кричала. Втім, жінку так і не пустили.

Чому саме жінка була у такому стані та що передувало цьому інциденту - не повідомляється. Втім, у коментарях вже з'явилося багато версій. Користувачі пишуть, що жінка могла просто перестаратися зі спиртними напоями.

"Демі Мур на максималках", "ну і стриптиз, соромно дивитися", "а тепер уявіть, як їй буде соромно вранці", - додали коментатори.

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