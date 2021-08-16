Наркогруз доставила з Еквадору італійська мафія "Ндрангета".

У морському порту "Південний" (Одеська область) затримано чергову партію кокаїну на 10 млн доларів, яку з Еквадору переправляла злочинна організація "Ндрангета".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, 15 серпня прокурори спільно зі слідчими регіонального управління СБУ та прикордонниками попередили збут і поширення на території України чергової партії кокаїну.

Зокрема, правоохоронці виявили прихований від митного контролю кокаїн, який прибув до "Південного" з Еквадору через контейнерний термінал одного з портових операторів. Контрабанда була в технологічних порожнинах морських рефрижераторних контейнерів з бананами. Загалом виявлено 50 брикетів вагою брутто близько 60 кг.

Читайте такожПід Одесою у контейнері з фруктами знайшли кокаїн на 12 мільйонів доларів (відео)Вартість вилученої партії на "чорному ринку" становить орієнтовно 10 млн доларів.

Наразі перевіряється причетність затриманих 9 серпня трьох учасників міжнародного злочинного угруповання "Ндрангета" (громадян Албанії, Румунії та України) до контрабанди цієї партії наркотику.

У прес-службі управління СБУ в Одеській області заявили, що таким чином заблокована нова спроба "Ндрангети" переправити кокаїн до Європейського Союзу.

"За оперативними даними, до постачання причетні учасники однієї з найпотужніших у світі злочинних організацій "Ндрангета", - повідомили в спецслужбі, додавши, що трьом вищезгаданим організаторам наркобізнесу вже обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії щодо встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності осіб, причетних до її організації.

Що таке Ндрангета?

Ндрангета (з італійської - "доблесть") — велике італійське організоване нападне угруповання, що походить з Калабрії - найбіднішої провінції Італії. Є однією з наймогутніших злочинних організацій у світі, здійснює діяльність як у нелегальній сфері (торгівля наркотиками – найбільший імпортер кокаїну в Європу, ядерними матеріалами та інше), так і в легальній (будівництво, ресторанний бізнес, роздрібна торгівля).

У "Ндрангеті" існує омерта — закон, що зобов'язує членів організації мовчати про діяльність клану, особливо перед поліцією. Порушники омерти мають бути жорстоко вбиті. Це одна з причин, чому більшість затриманих продовжують зберігати мовчання. Друга причина — це родинні зв'язки (в деяких випадках - шлюбні зв'язки) між учасниками злочинної організації.

Автор: Лариса Козова