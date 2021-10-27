Поліція відкрила справу про зґвалтування.

Матір 11-річної вагітної школярки з Закарпаття заявила, що всю відповідальність за виховання немовляти візьме на себе. Жінка не знає, хто батько дитини, але припускає, що той – з Києва.

Про це вона розповіла у коментарі місцевому виданню Перший кабельний.

Дівчинка мала б навчатись у шостому класі, проте кинула школу та поїхала до столиці.

За словами матері, неповнолітня могла познайомитися з хлопцем під час заробіток у Київській області.

"У нас в родині – троє дітей, Біанка сама вирішила народжувати. Наша родина працювала в Київській області на одному із сміттєзвалищ, там дочка познайомилась із хлопцем, який і є батьком дитини. Хто він і як його звати, ми не знаємо. Але має народитися хлопчик Олександр", – ділиться жінка.

Медики кажуть, що вагітність дівчинки минає спокійно. Через вік у неї ще не сформувалася тазово-м’язова система, тому породіллі робитимуть кесарів розтин.

Наразі дитину вже виписали. Її стан задовільний.

Що передувало

На Закарпатті знайшли наймолодшу породіллю в Україні - у Берегівській громаді живе вагітна 11-річна дівчинка. Дитина стане матір'ю наприкінці листопаду або в перших числах грудня.

Берегівський журналіст Михайло Папіш на своїй сторінці в Facebook назвав інцидент "сенсаційним" та обурив користувачів цинізмом.

Дівчинці усього 11 років, вона чекає на дитину та, як дізнався журналіст з анонімних джерел у лікарні, є "красивою мамою-циганочкою". Папіш побажав дівчинці та її плоду здоров'я та зазначив, що користувачі можуть "скинутися" грошима на дитячі іграшки.

Поліція за фактом вагітності 11-річної дівчинки розпочала кримінальне провадження за статтею про зґвалтування.

Дії, вчинені щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди, – караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Автор: Віолетта Орлова