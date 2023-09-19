Одного зловмисника затримали, а інший перебуває в одній з країн ЄС.

СБУ викрила блогера, який знімав будівлю Служби безпеки у Львові та закликав вдарити по ній російськими ракетами.

Як повідомили в СБУ, горе-блогера викрили "по гарячих слідах". Він публічно закликав знищити адмінбудівлю регіонального управління Служби.

"Для здійснення теракту зловмисник агітував поцілити в режимний об’єкт російськими ракетами. Щоб поширити такі заклики, фігурант здійснював онлайн-трансляцію на власній сторінці в Інстаграм поблизу будівлі української спецслужби. Під час стріму він разом зі своїм спільником із-за кордону дискредитував співробітників СБУ і закликав вдарити по них російською зброєю", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що деструктивний контент поширив на власну аудиторію у понад 1,7 тис. користувачів.

Слідство встановило, що зловмисниками виявились двоє мешканців обласного центру, які позиціонують себе як блогери. Один з них наразі перебуває в одній з країн ЄС, звідки періодично "приєднується" до стрімів свого поплічника в Україні.

При обшуках у помешканнях фігурантів виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами провокативного відеозапису. Наразі фігурантам планується повідомлення про підозру.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, можливої додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантів та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує тюремне ув’язнення.

Що передувало

Українська спецслужба викрила блогера-мільйонника, який працював на ворога разом із зрадником-прокурором. Викрито нові злочини прокремлівського блогера-мільйонника Юрія Подоляки, який переховується від правосуддя на території Росії.

Раніше було задокументувано його участь у проведенні інформаційно-психологічних операцій проти України на замовлення російських спецслужб. Наразі встановлено факти причетності Подоляки до коригування ракетних ударів агресора по Миколаєву на початку повномасштабного вторгнення РФ.

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