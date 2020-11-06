У Харкові 6 листопада зіткнулися дві іномарки, одну з них від удару відкинуло в будівлю зупинки громадського транспорту. В результаті ДТП постраждали п'ятеро людей.
Читайте такожДТП на Майдані Незалежності: водію повідомили про підозру, троє осіб у лікарніЯк повідомляє поліція Харківської області.
Зазначається, що повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду по вулиці Гвардійців Широнінців надійшло до поліції о 12:35.
«Попередньо встановлено, що сталося зіткнення автомобіля «Honda Civic», який рухався по головній дорозі, з «Suzuki Grand Vitara», який виїжджав з придомової території. Від удару транспортний засіб «Honda Civic» відкинуло у будівлю зупинки громадського транспорту», – повідомили у поліції.
Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали 28-річний водій і четверо пасажирів автомобіля «Honda Civic». 79-річний водій «Suzuki Grand Vitara» від госпіталізації відмовився.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.
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