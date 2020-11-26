Інцидент на Березняках у Києві / Інформатор
На столичних Березняках минулої ночі водій "Жигулів" намагався сховатися від поліції, протаранивши кілька автомобілів.
Інцидент стався близько 23-ї години, пише "Інформатор".
Правоохоронці переслідували автомобіль, згодом він зіткнувся з кількома іншими. Точна причина погоні поки невідома. На місце події приїхали кілька екіпажів патрульних, а на відео видно, як водій "Жигулів" лежить на спині.
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