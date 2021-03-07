Люди найчастіше скаржилися на погані автобуси, недотримання карантинних норм і хамське ставлення з боку водіїв.

Власником автобуса, який потрапив у смертельну ДТП у Польщі, є перевізник ПП Тарас Стецик з Тернополя.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Читайте такожДТП з українцями у Польщі: 9 постраждалих у важкому стані

Цю інформацію нібито підтвердив сам перевізник виданню.

На сайті з відгуками про перевізників сторінка даної компанії "забита" негативними оцінками та коментарями. Рейтинг даного перевізника становить 2,44 з п'яти можливих зірок.

Судячи з коментарів, люди найчастіше скаржилися на погані автобуси, недотримання карантинних норм і хамське ставлення з боку водіїв.

ДТП з українцями в Польщі: що відомо

Вночі 6 березня в Підкарпатському воєводстві, в 30 км від кордону з Україною, в ДТП потрапив український рейсовий автобус, в якому знаходилися 57 українців.

В аварії загинули 5 людей, 35 були госпіталізовані.

За попередньою версією поліції, водій не впорався з керуванням, внаслідок чого автобус злетів у кювет і перекинувся.

Станом на ранок 7 березня у лікарнях перебували 28 постраждалих. Дев'ятеро людей у важкому стані.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олена Коваленко