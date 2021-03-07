Власником автобуса, який потрапив у смертельну ДТП у Польщі, є перевізник ПП Тарас Стецик з Тернополя.
Про це повідомляє Zaxid.net.
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Цю інформацію нібито підтвердив сам перевізник виданню.
На сайті з відгуками про перевізників сторінка даної компанії "забита" негативними оцінками та коментарями. Рейтинг даного перевізника становить 2,44 з п'яти можливих зірок.
Судячи з коментарів, люди найчастіше скаржилися на погані автобуси, недотримання карантинних норм і хамське ставлення з боку водіїв.
ДТП з українцями в Польщі: що відомо
- Вночі 6 березня в Підкарпатському воєводстві, в 30 км від кордону з Україною, в ДТП потрапив український рейсовий автобус, в якому знаходилися 57 українців.
- В аварії загинули 5 людей, 35 були госпіталізовані.
- За попередньою версією поліції, водій не впорався з керуванням, внаслідок чого автобус злетів у кювет і перекинувся.
- Станом на ранок 7 березня у лікарнях перебували 28 постраждалих. Дев'ятеро людей у важкому стані.
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