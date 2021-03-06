У шпиталях наразі перебуває 35 потерпілих, 5 з них – у вкрай важкому стані.

Стан потерпілих українців унаслідок аварії рейсового автобуса в Польщі в ніч на 6 березня важкий.

Про це в коментарі Україна 24 повідомив генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк, переповідаючи слова медиків.

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Наразі поранених розмістили у п’яти лікарнях прилеглих польських міст.

«Лікарі на даний момент нам повідомляють, що шансів на (життя – УНІАН) дуже мало», – уточнив Павлюк.

Дипломат зауважує, що 16 пасажирів, які не потребували госпіталізації, відправили у готель в Ярославі. До них виїхав український консул.

Прес-секретар посольства України в Польщі Юлія Бородій в коментарі Україна 24 уточнила, що в шпиталях наразі перебуває 35 потерпілих, 5 з них – у вкрай важкому стані.

Громадян України, які можуть бути транспортабельні, відправлять після слідчих дій додому. Рештою опікуватимуться в Польщі.

ДТП у Польщі: що відомо

Вранці, 6 березня, речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що поблизу міста Кашице рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. Серед загиблих – шестеро українців.

На момент трагедії в салоні перебувало 57 громадян України включно з двома водіями. Протягом першої години після аварії кількість потерпілих зросла до 41 людини.

На місці події працювали близько 100 рятувальників. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

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Автор: УНІАН