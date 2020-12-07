Чоловік пропонував правоохоронцям хабар, а, коли вони відмовилися, намагався втекти. Порушника затримали.

Сьогодні в Одесі п'яний водій на Toyota влаштував гонки з поліцією і врізався в під'їзд багатоповерхового житлового будинку.

Як повідомили журналістам у прес-службі управління патрульної поліції в Одеській області близько 04:00 інспектори помітили автомобіль, який, порушуючи ПДР, пересувався в темряві без включених фар.

Патрульні поїхали за порушником, і на вулиці Краснова подали йому сигнал про зупинку.

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«Водій Toyota мав явні ознаки алкогольного сп'яніння, тому інспектори почали оформляти відповідні матеріали. Щоб уникнути відповідальності, чоловік запропонував поліцейському 4 тис. грн хабаря, але патрульні попередили його про кримінальну відповідальність ...», - розповіли в управлінні.

Через кілька хвилин після відмови патрульних від хабаря, водій швидко завів двигун і рушив з місця. Інспектори почали переслідування іномарки, але водій ігнорував вимоги про зупинку, включаючи проблискові маячки червоного і синього кольорів, а також сирену. Більш того, він натиснув на газ, і перейшов на велику швидкість.

«При цьому, намагаючись сховатися, порушник не впорався з керуванням і врізався в під'їзд багатоповерхівки на вул. Генерала Петрова, і лише тоді припинив гонку. Але і на цьому він не зупинився - вийшов з автомобіля і намагався втекти», - повідомили в прес-службі.

Патрульні наздогнали і затримали 36-річного водія. Щодо нього патрульні склали три адміністративні протоколи: за керування автомобілем у нетверезому стані (ч. 1 ст. 130), порушення Правил дорожнього руху, що призвело до ДТП (ст. 124) і за невиконання вимоги поліцейського зупинити машину (ст. 122 2) КУпАП. Автомобіль евакуювали на штраф-майданчик.

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Автор: Лариса Козова