ДТП на проспекті Тичини / скріншот
У Києві вночі сталася ДТП - пішохід потрапив під колеса таксі.
Відповідне відео з'явилося на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook.
Аварія сталася на Лівому березі на проспекті Павла Тичини.
"Сьогодні вночі, водій таксі не помітив чоловіка на пішохідному переході і збив його, потерпілого госпіталізували з серйозними травмами", - йдеться в повідомленні під відео.
Увага! Відео не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім.
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