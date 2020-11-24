Потерпілий отримав серйозні травми.

У Києві вночі сталася ДТП - пішохід потрапив під колеса таксі.

Відповідне відео з'явилося на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook.

Аварія сталася на Лівому березі на проспекті Павла Тичини.

"Сьогодні вночі, водій таксі не помітив чоловіка на пішохідному переході і збив його, потерпілого госпіталізували з серйозними травмами", - йдеться в повідомленні під відео.

Увага! Відео не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім.

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Автор: Юрій Годован