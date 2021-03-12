Позашляховик врізався у МіГ-29 у Василькові під час буксирування військового літака.
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Про це повідомляє Служба зв’язків з громадськістю повітряного командування «Центр» у Facebook.
Аварія сталася 10 березня. За даними ЗМІ, за кермом автомобіля був п’яний капітан.
У командуванні підтвердили, що внаслідок аварії сталася пожежа, яку своєчасно локалізували завдяки рятувальникам. Самому ж водію надали медичну допомогу. Нині він перебуває під наглядом лікарів у задовільному стані.
За фактом події проводять службове розслідування.
Як пише Инсайдер UA, вартість літака складає понад 20 мільйонів доларів.
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