У командуванні підтвердили, що внаслідок аварії сталася пожежа, яку своєчасно локалізували завдяки рятувальникам.

Позашляховик врізався у МіГ-29 у Василькові під час буксирування військового літака.

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Про це повідомляє Служба зв’язків з громадськістю повітряного командування «Центр» у Facebook.

Аварія сталася 10 березня. За даними ЗМІ, за кермом автомобіля був п’яний капітан.

У командуванні підтвердили, що внаслідок аварії сталася пожежа, яку своєчасно локалізували завдяки рятувальникам. Самому ж водію надали медичну допомогу. Нині він перебуває під наглядом лікарів у задовільному стані.

За фактом події проводять службове розслідування.

Як пише Инсайдер UA, вартість літака складає понад 20 мільйонів доларів.

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Автор: УНІАН