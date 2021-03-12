ДТП з участю військового літака - деталі та фото події / t.me/dvish_live

Позашляховик врізався у МіГ-29 у Василькові під час буксирування військового літака.

Читайте такожУ Києві п'яний маршрутник потрапив у ДТП (фото)

Про це повідомляє Служба зв’язків з громадськістю повітряного командування «Центр» у Facebook.

Аварія сталася 10 березня. За даними ЗМІ, за кермом автомобіля був п’яний капітан.

У командуванні підтвердили, що внаслідок аварії сталася пожежа, яку своєчасно локалізували завдяки рятувальникам. Самому ж водію надали медичну допомогу. Нині він перебуває під наглядом лікарів у задовільному стані.

t.me/dvish_live

За фактом події проводять службове розслідування.

t.me/dvish_live

Як пише Инсайдер UA, вартість літака складає понад 20 мільйонів доларів.

t.me/dvish_live

Вас також можуть зацікавити інші новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН