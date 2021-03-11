ДТП призвело до матеріальних збитків у вигляді термічних і механічних пошкоджень двигуна літака та інших агрегатів бойової машини.

У Василькові Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю військового літака та елітного позашляховика.

Про це повідомляють джерела Obozrevatel.

«Виконувач обов'язків інженера другої ескадрильї військової частини А1789 капітан Ш. 1974 р., перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння (0,2 проміле) і керуючи власним автомобілем "Volkswagen Touran", номерний знак КРМ 255, виїхав на територію рульової доріжки аеродрому військової частини, де допустив зіткнення із задньою частиною військового літака "Міг-29", який в той час буксирувався до місця стоянки», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в результаті зіткнення військовий літак загорівся. Пожежу ліквідував пожежний розрахунок військової частини А1789.

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ДТП призвела до матеріальних збитків у вигляді термічних і механічних пошкоджень двигуна літака та інших агрегатів бойової машини.

Водій Ш. внаслідок ДТП отримав забої грудної клітини та м'яких тканин обличчя.

За даним фактом військова прокуратура Київського гарнізону розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021110350000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 411 КК України, яке за підслідністю направлено до ТУ ДБР у Києві.

"Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів військової прокуратури Київського гарнізону. Сам Ш. в порядку ст. 208 КПК України не затримувався, повідомлення особі про підозру наразі не оголошено», - зазначило джерело видання.

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Автор: УНІАН