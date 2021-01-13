В автобусі, який їхав на окуповану територію, перебувало 15 осіб.

Сьогодні вранці в Ростовській області сталася ДТП за участю пасажирського автобуса, в якому їхали українці.

Про це повідомляє прес-служба ГУ МВС Росії.

За попередніми даними, водій 1973 року народження не впорався з керуванням і автобус перекинувся.

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В результаті двоє людей загинули, троє постраждали. Зараз на місці працюють співробітники поліції і представники екстрених служб.

За даними ТАСС, всього в автобусі перебувало 15 осіб. Також повідомляється, що причиною аварії став сильний бічний вітер і мокра траса.

За даними агентства, автобус прямував з Москви до Донецька. При цьому більшість пасажирів - жителі окупованих територій України.

Повідомляється також, що водій автобуса живий, він громадянин України.

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Автор: Катерина Лиманська