Сьогодні вранці в Ростовській області сталася ДТП за участю пасажирського автобуса, в якому їхали українці.
Про це повідомляє прес-служба ГУ МВС Росії.
За попередніми даними, водій 1973 року народження не впорався з керуванням і автобус перекинувся.
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В результаті двоє людей загинули, троє постраждали. Зараз на місці працюють співробітники поліції і представники екстрених служб.
За даними ТАСС, всього в автобусі перебувало 15 осіб. Також повідомляється, що причиною аварії став сильний бічний вітер і мокра траса.
За даними агентства, автобус прямував з Москви до Донецька. При цьому більшість пасажирів - жителі окупованих територій України.
Повідомляється також, що водій автобуса живий, він громадянин України.
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