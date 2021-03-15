"Документи" було роздруковано на кольоровому принтері, мали однаковий QR-код.

На Одещині у двох іноземців виявили підроблені медичні довідки про проходження тесту на COVID-19.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Білгород-Дністровського прикордонного загону Південного регіонального управління ДПСУ, інцидент стався 14 березня в автомобільному пункті пропуску «Старокозаче».

Відзначається, що двоє громадян Молдови, які прямували в Україну на легковому автомобілі Audi, пред'явили на контроль паспорти та довідки про ПЛР-тести.

Під час перевірки у прикордонників виникли сумніви щодо дійсності медичних довідок.

Зокрема, так звані документи були роздруковані на кольоровому принтері, у них був однаковий QR-код.

«Згідно з цими довідками, тест на коронавірус було зроблено о 16:00 неділі, 14 березня. При цьому, мандрівники прибули в пункт пропуску цього ж дня - близько 14:00», - розповіли в прес-службі.

У результаті іноземців через кордон не пропустили. У Нацполіцію направлено повідомлення про факт підробки документів (ст. 358 Кримінального кодексу України).

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Автор: Лариса Козова