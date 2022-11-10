Під час погоні машина Ременюка виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася з вантажівкою.

Колишній нардеп Верховної Ради і голова колишньої української партії "Русь єдина" Олексій Ременюк розбився на смерть під час поліцейської погоні в окупованому Сімферополі.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash й уточнює, що екс-народний обранець був п'яний.

66-річний Ременюк їхав з дня народження товариша на своєму авто Range Rover, коли його зупинила поліція. Під час перевірки документів його попросили пройти алкогольний огляд - той почав відмовлятися, оскільки був п'яний.

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Поліцейські спробували затримати Ременюка, проте він вирвався і поїхав, протягнувши інспектора на двері авто по асфальту.

Під час погоні машина Ременюка виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася з вантажівкою. Він та його пасажир померли на місці.

Хто такий Олексій Ременюк

Олексій Іванович Ременюк (12 січня 1956, Давидки, Житомирська область) — український політик, підприємець. Депутат Верховної Ради України III і IV скликань (1998-2006).

Був членом партій "Община", "Батьківщина" і "Русь єдина". Заслужений економіст України (2006).

Як повідомлялося, 9 листопада колаборант, так званий "заступник голови" окупаційної адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов загинув у ДТП.

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