Дії зловмисників загрожували життю та здоров’ю наших захисників й завдали багатомільйонних збитків державі.

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно колишніх високопосадовців Міністерства оборони України, які закупали неякісну амуніцію для військових.

Як повідомили в ДБР, дії зловмисників загрожували життю та здоров’ю наших захисників й завдали багатомільйонних збитків державі.

"Колишні заступник міністра оборони, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, т.в.о начальника Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів, а також т.в.о начальника центрального управління контролю якості Міністерства оборони України підозрюються у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, що спричинило тяжкі наслідки на 1,4 млрд гривень та у розтраті понад 222 млн грн", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що екс-заступник міністра оборони, зокрема, лобіював укладення договорів про постачання речового майна для військових: бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб Збройних Сил України за завищеними цінами та низької якості на загальну суму понад 1,4 млрд грн. Всі договори укладалися за умови повної передплати.

У другому епізоді, як поінформували в ДБР, фігуранти замовили за кордоном засоби індивідуального захисту неналежної якості. При цьому була здійснена стовідсоткова передоплата та порушена визначена інструкцією Міністерства процедура здійснення контролю за якістю товару. У результаті Збройні Сили України отримали неякісні бронежилети, які не можна використовувати у бою без загрози життю.

"Це призвело не лише до втрати 222 мільйонів гривень бюджетних коштів, а й до підриву обороноздатності країни, загрози життю та здоров’ю особового складу ЗСУ. Колишнім посадовцям було повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, розтраті майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, вчинених за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1, ч. 5 ст. 191 КК України). Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Після ознайомлення сторони захисту з матеріалами справи, вона буде передана до суду", - зазначили в ДБР.

Розкрадання в армії України - останні новини

В грудні СБУ ліквідувала корупційну схему придбання боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 мільярда гривень. У результаті комплексних заходів у Києві затримали керівника одного з Головних управлінь Міноборони, який причетний до оборудки.

За даними слідства, посадовець Міноборони у грудні минулого року підписав угоду з компанією-спецекспортером на придбання оптової партії артилерійських снарядів для українських захисників. Але тоді бюджетні кошти не були переказані на рахунки спецекспортера. Новостворена Агенція оборонних закупівель Міноборони згодом уклала вигідніший контракт на постачання цих самих артснарядів із цим самим виробником.

25 січня міністр оборони Рустем Умєров у Facebook заявив, що до бюджету повернули 1,5 мільярда гривень, які фігурують у корупційній схемі придбання артилерійських снарядів для Збройних сил України. "Це зміни, про які ми попереджали. Важливо не лише знаходити винних у зловживаннях, а й повертати втрачене", - зазначив очільник Міноборони.

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