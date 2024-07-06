У будинку тещі Ільницького було проведено обшук через імовірний хабар за допомогу в ухиленні від мобілізації.

Співробітники Служби безпеки України у Львові затримали скандального експрокурора Печерського району Києва Ростислава Ільницького, що перебував у розшуку за підозрою в підробці документів.

Як пише "Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах, втікача знайшли на горищі у будинку тещі – адвокатки Богдани Москви під час обшуку в неї через імовірний хабар за допомогу в ухиленні від мобілізації.

Як розповіли виданню джерела, прокуратура та СБУ задокументували факт вимагання та одержання адвокаткою Богданою М. "неправомірної вигоди в розмірі 3500 доларів США за вплив на прийняття рішення службовими особами ряду ТЦК та СП Львівської області щодо оновлення військово-облікових даних та одержання QR-коду двома військовозобов’язаними, а також надання одному з них відстрочки від призову за мобілізацією".

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5 липня адвокатку затримали після одержання хабаря у 3500 доларів США. а під час обшуку на горищі будинку затриманої правоохоронці виявили та затримали її зятя – експрокурора Ростислава Ільницького.

Рослислав Ільницький - що про нього відомо

На початку жовтня експрокурор Ростислав Ільницький та колишня співробітниця ДБР Роксолана Москва відсвяткували пишне весілля в елітному комплексі поблизу Львова.

За даними ЗМІ, воно могло коштувати приблизно один мільйон доларів. На весілля запросили депутатів, прокурорів та податківців. Розважали гостей відомі зірки. Святкування пишного весілля під час війни викликало осуд українців.

Наприкінці жовтня стало відомо, що військкоми намагалися вручити повістку Ільницькому за адресою його проживання, а в кінці грудня експрокурора оголосили у розшук.за підробку документів для виїзду за кордон.

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