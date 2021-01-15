Під час заносу вантажівка MAN "склалася", а результатом цього стало заблоковане кермо та пробитий паливний бак.

Сьогодні близько 6:00 на Південному мості у Києві занесло вантажівку. Вона ледь не злетіла у Дніпро.

Відео інциденту опубліковано у Telegram-каналі патрульної поліції Києва.

Зі слів водія, він не впорався з кермуванням за погіршених дорожніх умов.

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Під час заносу вантажівка MAN "склалася", а результатом цього стало заблоковане кермо та пробитий паливний бак.

«А ще - незручності для інших учасників руху у вигляді двох заблокованих смуг для руху. Подолати наслідки та звільнити міст допомогли патрульні відділу безпеки дорожнього руху та комунальники. Прибрати вантажівку вдалося за 40 хвилин», - йдеться у повідомленні поліції.

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Автор: Денис Прядко