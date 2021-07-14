Що стало приводом для такого інциденту - поки невідомо.

У Києві завдали значних ушкоджень припаркованому авто, а на його дах поклали відрізану голову корови.

Про це повідомляє "Київ оперативний" у Телеграм-каналі.

Інцидент стався біля будинку №56 на вулиці Каховській. Припаркованому там Toyota RAV4 побили вікна та прокололи колеса. Величезну голову корови невідомі поклали зліва на даху.

"За що таку жесть можна було зробити?", - пише автор публікації.

Як повідомляв УНІАН, в Києві на парковці супермаркету на вулиці Антоновича зіткнулися відразу чотири автомобілі. ДТП сталася в районі станції метро "Олімпійська".

До цього дівчина в Одесі заплатила майже тисячу доларів за паркування авто. Вона просто переплутала стоянки в аеропорту, полетівши на відпочинок. За її словами, 16 днів авто простояло на одній зі стоянок в Одеському аеропорту, поки вона відпочивала закордоном. По поверненню їй довелося заплатити 26 700 гривень.

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Автор: Юрій Годован