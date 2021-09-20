У місті Чугуїв сталася пожежа на території ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2.
Про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС України у Харківській області.
Повідомлення про пожежу надійшло до служби о 19:28.
Горіли дерев'яні конструкції даху, перекриття спортзалу та частково двоповерхової будівлі школи. Загальна площа пожежі становила близько 500 кв.м.
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Речник служби Євген Василенко розповів Суспільному, що у результаті пожежі ніхто не постраждав.
Міська голова Галина Мінаєва повідомила, що 20 вересня школярі навчатимуться дистанційно.
"Спортзал та частково навчальний корпус зачепило. В залежності від об'єму вигорілого будемо визначати. Можливо, переведемо в інші школи. Сьогодні зарано казати. Завтра-післязавтра будемо говорити з директором і визначимося", - розповіла вона.
Раніше повідомлялося, що на базі відпочинку у Харківській області горів будиночок, у якому знаходилися люди.
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