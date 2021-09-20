Сьогодні школярі навчатимуться дистанційно.

У місті Чугуїв сталася пожежа на території ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2.

Про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС України у Харківській області.

Повідомлення про пожежу надійшло до служби о 19:28.

Горіли дерев'яні конструкції даху, перекриття спортзалу та частково двоповерхової будівлі школи. Загальна площа пожежі становила близько 500 кв.м.

Читайте такожПосварився з дівчиною: у Дніпропетровській області знайшли повішеним підліткаО 22:02 пожежу вдалося локалізувати. Рятувальники, які працюють на місці, продовжили її ліквідацію.

Речник служби Євген Василенко розповів Суспільному, що у результаті пожежі ніхто не постраждав.

Міська голова Галина Мінаєва повідомила, що 20 вересня школярі навчатимуться дистанційно.

"Спортзал та частково навчальний корпус зачепило. В залежності від об'єму вигорілого будемо визначати. Можливо, переведемо в інші школи. Сьогодні зарано казати. Завтра-післязавтра будемо говорити з директором і визначимося", - розповіла вона.

Раніше повідомлялося, що на базі відпочинку у Харківській області горів будиночок, у якому знаходилися люди.

А на Вінничині чоловік спалив живцем родича, який образив його під час п'яного конфлікту.

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Автор: Людмила Жерновська