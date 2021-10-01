Врятувати його не встигли ні батьки, ні очевидці.

У Києві на Русанівських садах сталася пожежа, внаслідок якої загинув чоловік - він згорів живцем у власному будинку.

Як повідомляє "Київ оперативний", трагедія сталася напередодні ввечері на вулиці Садовій.

За попередніми даними, після того, як у будинку зникло світло, господар пішов вмикати його в щитовій. Коли він це зробив - почалася пожежа. Той встиг вибігти з дому, його дружину витягували звідти сусіди. Жінка дістала опіків - її передали лікарям.

"На жаль, в палаючому будинку залишився 43-річний син літнього подружжя. Свідки кажуть, що він помер страшною смертю - згорів живцем. Зараз полум‘я вже ліквідоване. На місці працюють правоохоронці", - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Херсоні небайдужий таксист врятував від смерті маленького хлопчика та його маму. Жінка разом з дитиною ледь не згоріли живцем у своїй домівці - в оселі почалася пожежа, проте вони спали та ні про що не підозрювали. На щастя, поруч проїжджав чоловік.

Також повідомлялося, що в Києві посеред вулиці стався вибух - у мережі показали відео з місця події.

Автор: Юрій Годован