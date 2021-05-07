В Одесі поліція кваліфікувала як теракт дії невідомих, які встановили гранату в житловому будинку на вулиці Кінній.
Читайте такожУ центрі Одеси до газової труби житлового будинку прикріпили бойову гранату - очевидціЯк повідомили в Одеському управлінні поліції №1, до газової труби у під'їзді прикріпили гранату РГД-5. Від чеки до вхідних дверей під'їзду була протягнута волосінь. Вчора ввечері боєприпас виявили жителі багатоповерхівки.
Під час огляду місця події фахівці-вибухотехніки вилучили гранату та направили на експертизу.
"Відомості за вказаним фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 258 (Терористичний акт) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.
Особи підозрюваних встановлюють.
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