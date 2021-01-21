Названо ймовірну причину пожежі в приватному пансіонаті для літніх людей у Харкові "Золотий час", яка забрала 15 життів.
Про це повідомила керівник Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова у Facebook. Зазначається, що наразі пожежа локалізована. Читайте такожСмертельну пожежу в Харкові локалізували (фото)
Уточнюється, що постраждали 11 людей. На місці події зараз керівник Харківської обласної прокуратури.
"Попередня причина займання – необережне поводження з електронагрівальними приладами", - йдеться у повідомленні.
Харківською обласною прокуратурою розпочато кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей ч.2 ст. 270 КК України.
Пожежа у будинку для літніх людей у Харкові: що відомо
- 21 січня у Харкові загорівся будинок для людей похилого віку, повідомляється про 15 загиблих та 5 постраждалих.
- Пожежа сталася у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей.
- Площа пожежі становила 100 кв. метрів. Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня.
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