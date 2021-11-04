Громадськість і харківський бізнес намагатимуться зробити так, щоб справа неповнолітнього винуватця смертельної ДТП не затягувалася.

Харківський бізнесмен і член виконавчого комітету міської ради Олександр Давтян заявляє, що бізнес і громадськість мають намір не дати залишитися безкарним 16-річному водієві Infiniti Миколі Харківському, підозрюваному у скоєнні ДТП з одним загиблим і трьома постраждалими.

Про це Давтян сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1, виступаючи від імені харківських бізнесменів.

"Ми вирішили, що не можна давати такій людині і його батькам бути безкарними. А ще найголовніше, я думаю, - це дати зрозуміти ось таким "Колям", що вони не відмажуться. Ми зробимо все, що можна, щоб було рішення суду законне", - сказав Давтян.

Бізнесмен вважає, що батьки 16-річного юнака повинні "дякувати, що він сяде у в'язницю". "Інакше де-небуть на вулиці за його борзоту його прибили б", - зазначив Давтян.

Читайте також16-річний винуватець смертельної ДТП у Харкові зізнався, що сидів за кермом InfinitiВін заявив, що громадськість і харківський бізнес будуть намагатися зробити так, щоб справа неповнолітнього винуватця смертельної ДТП не затягувалася.

"Карати батьків напевно треба, тому що там щось в сім'ї не дуже правильно. Молодша дитина, яка на три роки молодша за цей колі, теж поводиться неадекватно", - сказав Давтян.

Смертельна ДТП з "мажором" у Харкові

Як повідомляв УНІАН, увечері 26 жовтня в Харкові 16-річний водій Infiniti, намагаючись перетнути перехрестя проспекту Гагаріна і вулиці Одеської на червоний сигнал світлофора, на високій швидкості зіткнувся з Chevrolet Aveo. В результаті аварії 58-річний водій Chevrolet загинув на місці, троє пасажирів Infiniti – двоє юнаків 19 років і 16-річна дівчина з важкими травмами доставлені в лікарню.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Водія Infiniti затримали.

За даними поліції, він перебував на умовному терміні покарання за нанесення умисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 1 ст. 122 КК України), а у вересні цього року на нього були складені протоколи про адміністративні правопорушення (водіння автомобіля без водійського посвідчення та перевищення допустимої швидкості).

27 жовтня йому повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України). У разі доведення провини йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

28 жовтня Київський райсуд Харкова обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права на заставу 16-річному водієві Infiniti Миколі Харківському, підозрюваному у скоєнні ДТП з одним загиблим і трьома постраждалими.

Автор: Віталій Саєнко