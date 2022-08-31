Правоохоронці повідомили про підозру у запереченні збройної агресії РФ проти України та прославлянні російських військових адміністратору каналу в одному із месенджерів.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Так, 19-річному харків’янину повідомили про підозру за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників (ч. 2 ст. 436-2 КК України).
За даними слідства, з квітня молодик, який був адміністратором каналу в одному з месенджерів, поширював матеріали, у яких заперечується збройна агресія РФ проти України, а також прославляються військовослужбовці країни-агресора.
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