З квітня молодик, який був адміністратором каналу в одному з месенджерів, поширював там відповідні матеріали.

Правоохоронці повідомили про підозру у запереченні збройної агресії РФ проти України та прославлянні російських військових адміністратору каналу в одному із месенджерів.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Так, 19-річному харків’янину повідомили про підозру за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

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За даними слідства, з квітня молодик, який був адміністратором каналу в одному з месенджерів, поширював матеріали, у яких заперечується збройна агресія РФ проти України, а також прославляються військовослужбовці країни-агресора.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Львівщині нейтралізували групу злочинців, які викрадали людей та займалися рекетирством.

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