Напередодні мешканець Харкова В'ячеслав став учасником "проросійського" скандалу через відмову вимкнути пісні виконавців РФ під час поїздки з пасажиром, стверджуючи, що Харків - російськомовне місто. Також він зазначив, що Україна - "країна 404" - її не існує.

Мешканець Харкова В'ячеслав, який став учасником "проросійського" скандалу через сварку з пасажиркою, якій не сподобалося чути пісні виконавців РФ під час подорожі, записав вибачення українською мовою. Як відомо, музика російських виконавців знаходиться під частковою забороною в Україні.

Раніше під час конфлікту чоловік заявляв, що Харків - російськомовне місто, де всі спілкуються на російській. Ролик з його вибаченнями поширюють українські телеграм-канали.

"Виникла суперечка з пасажиркою щодо російської пісні, яка грала в мене в автівці. В той момент грала пісня "Бі-2" (російського музичного гурту - УНІАН), яка є іноагентом Російської Федерації та виступає проти війни. Через це я розлютився та сказав слова, які не відображають мою реальну позицію. Я підтримую Україну, я патріотично налаштований та різко негативно ставлюсь до Росії, до її агресії. Приношу щирі вибачення за сказані слова", - сказав В'ячеслав.

У Харкові таксист втрапив у скандал через пісні РФ - що говорив

Нагадаємо, що вчора в мережі спалахнув скандал через сварку, що відбулася між харківським таксистом та його пасажиркою. Відповідний ролик опублікував активіст Сергій Стерненко.

Причиною конфлікту стали російські пісні, які лунали в машині під час подорожі. Прохання пасажирки вимкнути пісні виконавців РФ чоловік проігнорував - натомість розпочав вести дискусію про те, що Харків російськомовне місто. Також під час свого монологу він вказав, що взагалі не вважає, що нараз є така держава, як Україна.

Чоловік уточнив, що це незрозуміла держава - "країна 404", яку вже давно продали. Також він зазначив, що ніяка політична влада його не переконає у протилежному.

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