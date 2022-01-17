Інцидент стався у селі Межиброди Стрийського району.

На Львівщині трапилася ДТП з вантажівкою, загинув 18-річний хлопець. 19-річна дівчина, яка також потрапила під колеса, нині перебуває у реанімації.

Про це повідомляється на сайті Головного управління Національної поліції Львівської області.

Аварія трапилася 16 січня о 19.30 на трасі "Київ-Чоп", у селі Межиброди Стрийського району.

"Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажного автомобіля "Вольво", 57-річний мешканець Закарпатської області, скоїв наїзд на двох пішоходів, мешканців одного з сіл району – хлопця віком 18 років та 19-річну дівчину. Внаслідок наїзду хлопець від отриманих травм помер на місці події, дівчина госпіталізована в реанімацію", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Водію вантажівки може загрожувати до восьми років позбавлення волі та позбавлення права на керування транспортними засобами.

Нині поліція проводить досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Львові водій раптово помер за кермом, авто винесло на тротуар.

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