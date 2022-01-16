Після трагедії будинок тимчасово залишили без газопостачання.

У селі Розвадів Стрийського району Львівської області в одному з приватних житлових будинків знайшли мертвими двох місцевих мешканців.

Трагедія сталася у будинку, який знаходиться на вул. Залізничній, можлива причина загибелі людей – отруєння чадним газом, йдеться на сторінці у Facebook Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

За його даними, одна жертва 1958 року народження, а інша – 1965-го.

"…у приватному житловому буднику по вул. Залізнична, отруїлись чадним газом місцеві мешканці… – смерть до приїзду бригади швидкої медичної допомоги", – зазначили у відомстві.

В будинок, в якому сталася трагедія, тимчасово припинили подавати газ.

Читайте такожНа Харківщині троє людей отруїлися чадним газом у власному будинкуНагадаємо, на початку грудня 2021 року стало відомо, що в Шевченківському районі Києва в приватному будинку знайшли мертвими чоловіка та жінку, 1974 та 1982 р. н. Можлива причина смерті подружжя – отруєння чадним газом від увімкненого пальника.

Довідка УНІАН. Чадний газ легший за повітря, не має запаху та кольору й отруйний. Цей газ може вбити людину за кілька хвилин.

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