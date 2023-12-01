Жінка протягом шести днів перебувала у Києві, не сказавши про це рідним.

Безвісти зникла кілька днів тому 61-річна жителька села Кустин на Рівненщині сама повернулася додому, повідомивши, що хотіла побути наодинці. Про це інформує поліція Рівненської області.

За даними правоохоронців, 27 листопада житель села Кустин повідомив поліцію про те, що його матір три дні тому пішла з дому та до того часу не повернулася. Телефон жінки був вимкнений. Пошуки власними силами результату не дали, тож рідні звернулися до поліції.

Для встановлення місцеперебування жінки залучили працівників карного розшуку, оперативні служби, а також засоби масової інформації.

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Ввечері 30 листопада жінка повернулася додому. Вона пояснила, що весь цей час перебувала у столиці, адже хотіла побути наодинці.

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У Тернополі поліцейські розшукали 5-річного хлопчика, який пішов купити мамі квіти у день її народження.

Того дня в одному із закладів громадського харчування матір лише на декілька хвилин залишила без нагляду сина, а коли повернулася хлопчика вже не було. Самостійні пошуки дорослих результату не дали. Тому до них долучились поліцейські.

Хлопчика знайшли майже за два кілометри від місця зникнення. За його словами, він хотів купити квіти мамі на день народження, який вона того дня святкувала. Дитину повернули батькам.

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