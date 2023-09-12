Друзям кажуть, що той переїхав у Баку та обірвав усі зв'язки. Втім, оточення лікаря впевнене, що це брехня.

Історія зі зникненням лікаря Рамзана Кадирова Ельхана Сулейманова, якого чеченський лідер запідозрив у своєму отруєнні, обростає новими подробицями. Ще один близький друг онколога заявив, що з ним щось трапилось.

"Все, що стосується його зникнення, цілковита правда, з осені 2022 року він на мобільний телефон не відповідає. Він серйозний онколог із науковими роботами, який має вагу в міжнародному співтоваристві (Ельхан працював у Німеччині). І тут він зараз обриває зв'язки абсолютно з усіма? До речі, у Німеччині він у свій час організовував лікування для сестри Рамзана Кадирова", - заявив друг Сулейманова в коментарі "ВЧК-ОГПУ".

Товариш Сулейманова впевнений, що версія про його переїзд у Баку - брехня. За його словами, про перебування лікаря в Баку точно знало б російськомовне суспільство радянських бакінців. Тим більше, там мешкає багато близьких друзів та колишніх колег онколога.

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"Якби він був у Баку, то була б хоч якась інформація. Тому, швидше за все, з Ельханом щось сталося", - сказав співрозмовник.

Куди зник особистий лікар Кадирова

Скандальний лідер Чечні Рамзан Кадиров звинуватив у різкому погіршенні стану свого здоров'я екс-міністра охорони здоров'я, колишнього віце-прем'єра республіки Ельхана Сулейманова.

Сулейманов особисто робив деякі ін'єкції Кадирову і той вирішив, що саме з ними пов'язане погіршення здоров'я. В результаті відразу в жовтні 2022 року його було знято з посади віце-прем'єра і відтоді його ніхто не бачив. Ходять чутки, що його по-звірячому вбили - закопали в землю живим.

Один з близьких друзів Сулейманова підтвердив, що він просто зник після того, як обговорював дослідження стану здоров'я Рамзана Кадирова. Друзям весь цей час кажуть, що він поїхав із сім'єю до Баку, займається наукою, не хоче жодної публічності і не спілкуватиметься.

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