Підривника госпіталізували у важкому стані.

У Кривому Розі пролунав вибух. В результаті події постраждав 61-річний чоловік.

Про це повідомляє прес-служба Криворізького районного управління поліції в Facebook.

За даними правоохоронців, біля одного з будинків по вул. Кармелюка в руках у чоловіка вибухнула граната. Він отримав серйозні травми. Потерпілого у важкому стані доставили в лікарню.

Читайте такожУ Кривому Розі робітника підприємства вбило струмомНа місці інциденту працюють правоохоронці. З'ясовуються всі обставини події.

За даними місцевого видання 0564.ua, спочатку чоловік погрожував підірвати гранату, тому викликали поліцейських, нацгвардійці та вибухотехніки. Вибух прогримів приблизно о 18: 00.

У свою чергу місцевий журналіст Олег Єрмолинський у своєму Telegram-каналі повідомив, що правоохоронці вели з потерпілим переговори. Їм вдалося умовити чоловіка віддати одну гранату, але друга впала на асфальт і здетонувала. За його словами, у потерпілого відірвана нога. За попередніми даними, чоловік-учасник АТО.

Поліція проведе обшук у квартирі підривника, бо є інформація, що там схрон зброї.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Харкові чоловік погрожував підірвати в квартирі гранату. За словами сусідів, він і раніше поводився неадекватно. Правоохоронцям вдалося умовити його здатися.

Автор: Анастасія Горбачова