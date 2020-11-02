Попри прохання у гучномовець притиснутися до правої сторони дороги, водій Mazda рятувальників не пропустив.

У Черкасах водій легкового автомобіля відмовився пропускати пожежну машину, яка їхала на виклик.

Відео інциденту опублікував черкаський рятувальник Дмитро Дробишев.

Інцидент трапився сьогодні близько 9:00 на перехресті вулиць В'ячеслава Чорновола та бульвара Шевченка.

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На запису видно, що Mazda перекрила дорогу пожежній машині перед перехрестям. Попри прохання у гучномовець притиснутися до правої сторони дороги, водій рятувальників не пропустив.

У патрульній поліції Черкаської області нагадують, що за подібні правопорушення передбачена відповідальність відповідно до ч.3 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відтак за ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, поліції, які рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями, передбачений штраф у розмірі 510 гривень.

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Автор: Денис Прядко