'Ми взяли цей корабель': Трамп похвалився, що США розвантажують нафту з російського танкера

Президент США стверджує, що мова йде про нафту на мільярди доларів і що російський супровід не наважився втрутитися.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати вже розвантажують нафту з російського танкера Marinera, який нещодавно був захоплений американськими силами. Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.

За словами Трампа, російське судно прямувало в регіоні Венесуели у супроводі російських кораблів. Однак, як стверджує президент США, вони вирішили не вступати в конфронтацію з американськими військовими.

"Ви знаєте, ми перехопили російський вантажний корабель, який там ішов. У нього був супровід із російських кораблів, але вони вирішили не зв'язуватися з нами. І ми взяли цей корабель. Він розвантажує нафту", - заявив Трамп.

Глава Білого дому також наголосив, що США забирають нафту на величезні суми.

"Це нафта на мільярди і мільярди доларів...", - додав він.

Водночас Трамп відмовився відповідати на запитання журналіста, чи контактував він із правителем РФ Володимиром Путіним після захоплення танкера.

Окремо президент США прокоментував ситуацію навколо Венесуели, анонсувавши зустріч у Білому домі з керівниками найбільших нафтових компаній. За його словами, йдеться про компанії, які інвестують у венесуельську нафтову галузь щонайменше 100 мільйонів доларів.

Захоплення танкера Marinera

7 січня американські військові затримали два танкери "тіньового флоту" – "Беллу 1" та "Софію". Обидва судна перебувають під санкціями Мінфіну США через перевезення підсанкційної іранської, венесуельської та російської нафти.

Після інциденту Мінтранс РФ повідомив, що "Белла 1" отримала тимчасовий дозвіл на плавання під російським прапором, і заявив про порушення міжнародного морського права з боку США.

За даними ЗМІ, нафтовий танкер "Белла 1" (після перейменування – Marinera), який 7 січня був захоплений американськими військовими, з кінця грудня перебуває у власності російської компанії "Буревестмарін", зареєстрованої в Рязанській області.

