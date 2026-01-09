Кросовер, який обійшов усіх: названо найпопулярніший автомобіль у світі

Toyota RAV4 цінують за надійність, універсальність та сучасний дизайн.

За період з початку 2025 року до листопада Toyota RAV4 піднялася на 2 позиції та стала новим лідером світового авторинку із загальною часткою 1,2%. Зростання продажів становило 0,8%. Повідомляє Focus2Move.

Модель отримала поштовх завдяки зростанню продажів в Азії (+6,8%) та Америці (+1,9%), які є основними ринками збуту.

Водночас Tesla Model Y, яка нещодавно претендувала на звання найпопулярнішого автомобіля, опустилася на третю позицію.

Основними причинами цього фахівці вважають зміни в американській політиці підтримки електричних авто та тиск з боку китайських компаній, які виробляють "‎електрику"‎.

ТОП-10 найпопулярніших автомобілів у світі:

• Toyota RAV4 (+0,8%);

• Toyota Corolla (-9,7%);

• Tesla Model Y (-11,7%);

• Ford F-Series (+10,7%);

• Honda CR-V (-1,9%);

• Chevrolet Silverado (+1,8%);

• Hyundai Tucson (+4,5%);

• Toyota Camry (+8,9%);

• Toyota Hilux (+0,3%);

• Volkswagen Tiguan (+3,1%).

Серед головних трендів року – зростання популярності електрокарів. Сектор електромобілів у 2025 році продемонстрував зростання на 13,6% і досягнув 17% від загальної частки ринку.

Змінюється структура цього сегменту. Стрімко зростає популярність китайських авто, зокрема, Geely Xingyuan, який увірвався на третє місце в рейтингу найбільш продаваних електромобілів.

Український авторинок – головне

Раніше стало відомо, що 2025 рік став періодом певної корекції для внутрішніх перепродажів вживаних машин. Загалом українці уклали понад 895 тисяч угоди купівлі-продажу, що на 18,9% менше, ніж роком раніше.

Також повідомлялося, що у минулому році на першу реєстрацію подали понад 278 тисяч вживаних легковиків, імпортованих з-за кордону. Це на 22% більше, ніж у 2024 році.

