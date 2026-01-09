Панамське море перестало 'дихати' вперше за всю історію спостережень: що це означає

Вчені стурбовані негативними тенденціями, які вони вперше побачили в Панамській затоці.

Протягом 40 років тихоокеанське узбережжя Панами покладалося на сезонний приплив холодної, багатої поживними речовинами води, проте на початку 2025 року він майже зник.

Вчені повідомили, що апвелінг в Панамській затоці вперше за всю історію спостережень припинився. Вони вважають, що це попередження про те, як швидко зміна клімату може дестабілізувати тропічні моря, пише Ecoticias.

Що зазвичай відбувається

Відзначається, що з грудня по квітень сильні північні пасати проносяться над Панамською затокою, відтісняючи теплі поверхневі води, щоб холодні води з глибини могли підніматися і живити фітопланктон і риб. Ця ж вода пом'якшує регіональне морське тепло, забезпечуючи кораловим рифам захист від знебарвлення в посушливий сезон.

Що сталося в 2025 році

Сезон 2025 року виглядав зовсім інакше. Супутникові знімки показали вкрай низький рівень хлорофілу, ознаку виснаження поверхневого шару океану. Польові вимірювання показали, що водна товща залишалася сильно стратифікованою, з невеликими ознаками вертикального перемішування, яке зазвичай характерне для цієї системи.

Дослідження показало, що типовий апвелінг в регіоні починається в кінці січня, триває близько двох місяців і може знизити температуру води майже до 19 градусів Цельсія, в той час як в 2025 році похолодання почалося на кілька тижнів пізніше, тривало короткий період і охолодило воду всього до 23 градусів.

Біолог Аарон О'Ді зі Смітсонівського інституту тропічних досліджень вважає, що "тропічне панамське море втратило своє життєво важливе дихання".

У чому полягає проблема

Те, що позбавило океан цього дихання, це не брак холодної води на глибині, а поломка атмосферного двигуна, який зазвичай піднімає його. Дослідницька група з'ясувала, що в 2025 році панамський потік вітру формувався набагато рідше, тому сумарний вплив північних вітрів ніколи не досягав порогу, необхідного для запуску потужного апвелінгу. Коли ці вітри дули, вони були приблизно такими ж сильними, як і в минулі роки, проте їх частота різко знизилася, а періоди затишшя подовжилися, в результаті чого поверхневі води залишалися теплими і розшарованими.

"Вперше ми спостерігали, як зміни в атмосферній і океанічній циркуляційній системі перевищують порогове значення і призводять до зниження біологічної продуктивності", - пояснив Ральф Шибель з Інституту хімії ім. Макса Планка.

Екологічні наслідки в затоці були швидкими. Через нестачу поживних речовин, що досягають поверхні, популяції фітопланктону скоротилися, а основа харчового ланцюга ослабла. Також спостерігається скорочення чисельності скумбрії і сардин, а також кальмарів та інших молюсків.

Коралові рифи, які зазвичай отримують користь від більш холодної води, що піднімається вгору, зазнали сильнішого теплового стресу, що збільшило ризик і тяжкість знебарвлення.

Вчені попередили, що повторювані збої апвелінгу можуть призвести до довгострокового зниження продуктивності рибальства і посилити тепловий стрес на і без того вразливі коралові спільноти.

