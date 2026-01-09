Євро наближається до 51 гривні: валюта дорожчає в обмінниках і банках

Продати долар можна в середньому за курсом 42,70 грн, а євро – 49,90 грн.

Курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 9 січня, зріс на 28 копійок і становить 43,38 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,70 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 25 копійок і становить 50,70 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 49,90 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,42 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,20 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 50,79 грн/євро, а курс продажу - 50,50 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 9 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,99 гривні за долар. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд був зафіксований 8 січня - 42,72 грн/дол.)

Офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 50,17 гривні за один євро, тобто гривня втратила 25 копійок. Таким чином, євро теж оновив історичний максимум – попередній рекорд було зафіксовано 8 січня – 49,92 грн/євро.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що прогнозний діапазон офіційного курсу долара на наступний тиждень складає 42,3-42,9 грн. А курс євро, який залежить від світових котирувань пари долар/євро, ймовірно, коливатиметься в межах 48,5–49,75 грн.

