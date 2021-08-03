В Одесі у чоловіка стріляли з пістолета-кулемета, з'ясували журналісти.

Смертельна стрілянина в Одесі сьогодні – у вівторок, 3 серпня, сталася на вул. Малиновського у дворі житлового комплексу Нові Черемушки, який ще будується.

Кілер використовував пістолет-кулемет, пише Думская з посиланням на дані кореспондента.

За попередніми відомостями, зловмисник поїхав на авто Mercedes з європейськими номерами СВ 1413 КС, а потім пересів на "Мерс" з номером ВН 9679ОО, йдеться в Telegram-каналі Ху*вая Одесса.

Також з'явилася інформація, що стрілець та загиблий – азербайджанці.

У мережі назвали ім'я жертви кілера – це нібито Лачін Мамедов, якого вже притягували до відповідальності за дрібне хуліганство.

Крім того, у Telegram опублікували скріншот, на якому нібито видно обличчя можливого кілера й автомобіль, на якому він міг втекти.

Стрілянина в Одесі – відео з місця надзвичайної події

Раніше повідомлялося, що в Одесі за адресою вул. Малиновського, 53 невідомий, за попередніми відомостями, невідомий зловмисник з автомата вистрілив у чоловіка та зник на іномарці. Пізніше потерпілий помер. Правоохоронці почали розшукувати стрілка.

Було розпочато провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу – Умисне вбивство. В Україні за вбивство однієї особи загрожує до 15 років в'язниці.

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Автор: Екатерина Присяжнюк