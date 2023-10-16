Зрадники разом з окупантами викрадали людей на вулицях та відвозили у російські катівні.

Правоохоронці викрили майже шість десятків колаборантів, які працюють у каральному органі країни-агресора.

Як повідомляє пресцентр СБУ, під час комплексних заходів встановлено особи ще 57 колаборантів, які вступили до створеного агресором "головного управління МВС РФ Херсонської області" на лівобережній частині регіону.

Зʼясовано, що підбір "фахівців" до цього окупаційного органу здійснювали кадрові співробітники ФСБ. Після отримання "посад" колаборантам видали "посвідчення" та формений одяг російського зразка, а також вогнепальну зброю. Це дозволяло їм вільно пересуватися по захопленій частині Херсонщини та проводити каральні заходи проти місцевих жителів.

Відео дня

Під час таких рейдів російські окупанти разом зі своїми поплічниками викрадали людей прямо посеред вулиці та відвозили їх у російські катівні. У катівні до людей застосовували жорстокі тортури, у тому числі катували струмом і протягом тривалого часу залишали без води.

За даними СБУ, таким чином окупанти фабрикували "справи" проти українців, яких намагалися схилити до співпраці, або визнати себе "винними" у причетності до партизанського руху.

Наразі повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) низці "посадовців" карального органу РФ.

Українська спецслужба оприлюднила список підозрюваних. Це – чоловіки різного віку, молодший з яких 2002 року народження.

"Оскільки викриті колаборанти перебувають на тимчасово окупованій частині регіону, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності. Кожного з них буде знайдено і покарано за злочини проти України", - йдеться у повідомленні.

Зрадники в Україні - останні новини

В Одесі затримали агента російської розвідки, який маскувався під водія міжнародної благодійної організації. За даними слідства, він через соцмережу передавав інформацію про розташування військових об’єктів і переміщення озброєння в Одесі та Миколаєві своєму знайомому, який знаходиться у РФ.

Окрім текстових повідомлень, одесит надсилав цьому знайомому фото бойової техніки з прив’язкою до координат і детальним описом місцевості. Під час затримання у нього вилучили протитанкові гранати.

Вас також можуть зацікавити новини: