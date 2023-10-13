Серед основних цілей були підприємства Укроборонпрому та нафтопереробної галузі.

В Україні засудили до довічного позбавлення волі жінку, яка виявилася агенткою ФСБ Росії. Вона наводила російські ракети на військову та критичну інфраструктуру Кіровоградської області.

В повідомленні Служби безпеки України зазначається, що за її координатами російські окупанти здійснювали неодноразові ракетні удари по території області. Серед основних цілей ворога були підприємства Укроборонпрому та нафтопереробної галузі.

Співробітники СБУ затримали зрадницю у березні цього року "на гарячому" під час фотографування одного з місцевих заводів. Вона мешканка Олександрійського району, яку ФСБ дистанційно завербувала після початку повномасштабного вторгнення РФ. Вона об’їжджала територію області й приховано фіксувала локації українських об’єктів з прив’язкою до місцевості.

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"Отриману інформацію вона пересилала у вигляді текстових повідомлень через месенджер своєму "зв’язковому". Ним виявився її знайомий – бойовик окупаційних угруповань РФ, який воює на східному фронті", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначає, що той передавав інформацію своєму російському куратору з ФСБ РФ.

На підставі зібраних СБУ доказів суд визнав зловмисницю винною за частиною 2 статті 111 "Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану"Кримінального кодексу України.

Зрадники України - останні новини

Речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко в серпні розповів, що з початку повномасштабної війни СБУ викрила понад 2000 зрадників і більше 300 кадрових агентів російських спецслужб

За його словами, дуже важливим є те, що СБУ затримує топ-колаборантів, зокрема, Віктора Медведчука, директора "Мотор-Січ" Богуслаєва.

В жовтні СБУ повідомляла, що до 15 років ув’язнення засудили учасника агентурної мережі головного управління генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ), яку було нейтралізовано у Дніпрі.

Маскування розвідувально-підривної діяльності він використовував свій статус співзасновника місцевого волонтерського фонду. Під таким "прикриттям" фігурант збирав розвіддані про Сили оборони на території міста. Насамперед його цікавила інформація про види та орієнтовну кількість озброєнь ЗСУ, яку переправляють залізничним сполученням на передову.

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