На місці події вже працюють равоохоронці.

Невідомі розфарбували паркан та закидали зеленкою територію КП "Київблагоустрій".

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Про це у Facebook повідомляє директор Департаменту міського благоустрою КМДА Тимур Ткаченко.

"Розписані стіни та огорожа комунального закладу, розкидані по території лампочки із зеленкою, пошкоджені авто", - йдеться у повідомленні.

За його словами, на місці інциденту вже працює слідчо-оперативна група.

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Автор: Катерина Лиманська