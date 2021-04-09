Невідомі закидали територію "Київблагоустрію" зеленкою / фото Тимур Ткаченко
Невідомі розфарбували паркан та закидали зеленкою територію КП "Київблагоустрій".
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Про це у Facebook повідомляє директор Департаменту міського благоустрою КМДА Тимур Ткаченко.
"Розписані стіни та огорожа комунального закладу, розкидані по території лампочки із зеленкою, пошкоджені авто", - йдеться у повідомленні.
За його словами, на місці інциденту вже працює слідчо-оперативна група.
фото Тимур Ткаченко
фото Тимур Ткаченко
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