У жінки нібито виявили алкоголь у крові, але вона захотіла провести додаткову експертизу.

Суддя Деснянського районного суду Києва Світлана Колегаєва, яку запідозрили у вчиненні ДТП в стані алкогольного сп'яніння, пішла на лікарняний й не з'явилася сьогодні на роботі.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Проходити тест на наявність алкоголю на місці аварії вона відмовилася, тому патрульні відвезли її до медзакладу для проведення експертизи там. За даними джерел журналістів, у неї виявили перевищення алкоголю в крові у близько шість разів від норми. Вона нібито двічі задула на драгері, але обидва результати були різними. Тому суддя захотіла провести ще одну експертизу. Її результатів досі немає.

У суді, де працює Колегаєва, кажуть, що про інцидент дізналися з новин. Керівництво суду не відстороняло її від роботи, а покарання для неї визначатиме Вища рада правосуддя.

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"На сьогоднішній день, за повідомленням судді Колегаєвої, вона перебуває на лікарняному", - каже прес-секретар суду Наталя Тарасенко.

За словами юриста Олега Борійчука, судді може загрожувати штрафу в розмірі 17 тисяч гривень та позбавлення права керування авто на один рік.

Як повідомляв УНІАН, напередодні ввечері у Києві п'яна суддя Деснянського районного суду потрапила в ДТП на вулиці Прирічній, 27. Авто жінки вилетіло на тротуар, мало не збило людей й ледь не приземлилося у воду. Від приводнення жінку врятував стовп. На місці зібралася велика кількість місцевих жителів: виникали бійки, на місці було чотири патруля поліції.

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Автор: Юрій Годован